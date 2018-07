Feierlaune vor historischer Kulisse in der Trostberger Altstadt +++ Fotos

Kulisse mit Kloster und Turm zu Schedling: Auf der Bühne des "Club Stiege" rockten die Homeless Kings beim Trostberger Altstadtfest. − Foto: Michael Falkinger Kulisse mit Kloster und Turm zu Schedling: Auf der Bühne des "Club Stiege" rockten die Homeless Kings beim Trostberger Altstadtfest. − Foto: Michael Falkinger



Wie am Schnürchen lief am Samstag das Altstadtfest in Trostberg (Landkreis Traunstein). Zahlreiche Besucher strömten auf die Feiermeile, die sich vom Vormarkt aus über den Marienplatz und die Hauptstraße bis nach Schedling erstreckte. Auf vier Bühnen gab es Musik und zahlreiche Attraktionen. Bürgermeister Karl Schleid brauchte nur zwei Schläge, und schon floss das Bier aus dem ersten Fass. Gemeinsam mit Toni Schwendl vom Weißbräu Schwendl, Stefan Haunberger von der Schlossbrauerei Stein und Christian Wagner vom Bürgerbräu Bad Reichenhall stieß er auf ein gutes Gelingen des Altstadtfests an. Bis spät in die Nacht wurde ausgelassen gefeiert. − fam