Hund beißt Frau in FKK-Zone in die Brust - Zeugen gesucht

In einer FKK-Zone am Chiemsee ist eine Frau am Sonntagnachmittag von einem Hund in die Brust gebissen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Laut Polizeiangaben war die Frau in der FKK-Zone nahe des Parkplatzes Esbaum im Landkreis Traunstein spazieren, als sie auf zwei Hunde traf. Ein Hund griff die Frau an und biss ihr in die Brust. Beide Hunde gehörten einem Badegast.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Nacktbadenden

Die Frau litt dann unter starken Schmerzen und musste in der Nacht in einem Krankenhaus operiert werden. Die Geschädigte beschrieb die Hunde wie folgt: Ca. 75 bis 90 cm groß, hellbraunes, kurzhaariges Fell. Zu dem Pärchen, das die Hunde hält, konnte die Frau nur spärliche Informationen geben. Die beiden Nacktbadenden sind etwa 50 Jahre alt. Die Frau hat kurze blonde Haare und ist sehr schlank. Der Mann ist zwischen 175 und 185 cm groß. Er trägt weder Bart noch Brille und hat eine normale bis schlanke Figur.

Die Operativen Ergänzungsdienste Traunstein bitten nun um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 0861-9873-0 melden. − pnp