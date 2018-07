"Wir sind froh, dass Du bei uns bist": Priesterjubiläum in Obing

"Aber der da oben ließ nicht los": Ruhestandspfarrer Christoph Kronast – auf dem Foto mit seinem Bruder Konrad (rechts) und Dekan Hans Huber – ging im Gottesdienst auf die prägenden Stationen seines geistlichen Werdegangs ein. - F.: ca "Aber der da oben ließ nicht los": Ruhestandspfarrer Christoph Kronast – auf dem Foto mit seinem Bruder Konrad (rechts) und Dekan Hans Huber – ging im Gottesdienst auf die prägenden Stationen seines geistlichen Werdegangs ein. - F.: ca



Obings Ruhestandspfarrer Christoph Kronast feierte am Sonntag mit dem Obinger Pfarrverband und vielen Gratulanten aus seinen ehemaligen Wirkungsstätten Kirchanschöring und Anger-Piding sein 40-jähriges Priesterjubiläum.

"Wir danken Gott, dass er Dich zu uns geschickt hat, weil wir total froh sind, dass Du bei uns bist", brachte es Pfarrer David Mehlich auf den Punkt. Schon im Vorfeld zum Priesterjubiläum sei deutlich geworden, wie eng der Ruhestandspfarrer seit seiner Ankunft in Obing vor knapp zwei Jahren mit seinen neuen "Schäfchen" zusammengewachsen sei. Das zeige sich auch daran, dass die Pfarrkirche festlich geschmückt und das Pfarrfest groß vorbereitet worden sei, um einen schönen Rahmen für die Jubiläumsfeier zu schaffen. Dekan Hans Huber, der den Dankgottesdienst leitete, erinnerte sich noch an Kronasts Heimprimiz vor 40 Jahren, die er damals in seinem ersten Seminarjahr musikalisch mitgestaltet habe. An diesem Tag sei Gottes Segen in Form von Regen in überreichem Maße ausgegossen worden. Das habe gewirkt. Ein besonderes Geschenk sei es auch, dass Kronasts Bruder Konrad mitfeiern könne, der vor drei Jahren sein 50. Priesterjubiläum begangen habe.

"Es ist schön, dass ich im Pfarrverband so gut aufgenommen worden bin und hier seelsorgerisch noch tätig sein kann", freute sich der Jubilar. Er habe viele Wegstrecken durchschritten, die ihn geprägt hätten, sagte er. Da seien seine Kindheit in bescheidenen Verhältnissen, das Aufwachsen in einer kinderreichen Familie und der frühe Tod der Mutter gewesen. Geprägt habe ihn auch seine Studentenzeit in Tübingen in der kritischen Zeit um 1968 und seine vorübergehenden Zweifel am Priesterberuf sowie seine daraus resultierende vierjährige Tätigkeit als Volksschullehrer. "Aber der da oben ließ nicht los." Deshalb habe er sich mit einem zweijährigen Praktikum in der Gemeinde Glonn ab 1976 wieder dem pastoralen Beruf zugewendet und es letztlich auch nie bereut. Am 1. Juli 1978 wurde Christoph Kronast vom damaligen Erzbischof Joseph Kardinal Ratzinger zum Priester geweiht.

Heiter ging es auch beim anschließenden Pfarrfest auf dem Obinger Rathausplatz weiter, bei dem die vielen Gratulanten die Möglichkeit nutzten, dem rührigen Ruhestandspfarrer ihre persönliche Glückwünsche zu überbringen.

