Oldtimertreffen in Truchtlaching: Blitzendes Chrom und polierter Lack

Reges Treiben herrschte am Sonntag beim 14. Oldtimerfrühschoppen mit Floh- und Teilemarkt auf dem Sportplatzgelände in Truchtlaching. Der Schützenverein Truchtlaching gab alles und wurde mit Bilderbuchwetter und rund 2000 Besuchern belohnt. Aus nah und fern waren die weit über 500 Teilnehmer mit ihren fein herausgeputzten Oldtimern bis einschließlich Baujahr 1988 angereist, darunter Bulldogs, Unimogs, Limousinen, Sportwagen, Busse und Motorräder.

Das Chrom blitzte in der Sonne und der Lack glänzte, nicht nur bei einem Austin Baujahr 1929, einem Ford Baujahr 1936 und einem Rolls-Royce Baujahr 1938, die an der Westseite des Sportheims für Aufsehen sorgten. Besonders freue sie sich darüber, dass die Truchtlachinger Bürger immer in so großer Zahl zum Mittagessen kommen und die Veranstaltung und den Verein damit finanziell unterstützen. Die jüngsten Besucher vergnügten sich derweil auf der Hüpfburg. Die passenden Klänge verbreitete die Band "Mixed Generation". − mmü

