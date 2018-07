Ab dem Wochenende: Tonnagebeschränkung für marode Seebrucker Alzbrücke

Die Korrosionsschäden an der mittlerweile 85 Jahre alten Alzbrücke sind unübersehbar. − Foto: Staatliches Bauamt Traunstein Die Korrosionsschäden an der mittlerweile 85 Jahre alten Alzbrücke sind unübersehbar. − Foto: Staatliches Bauamt Traunstein



Aus Sicherheitsgründen darf die Staatsstraßenbrücke über die Alz in Seebruck ab dem kommenden Wochenende mit Ausnahme von Linienbussen nicht mehr von Fahrzeugen befahren werden, die schwerer als zwölf Tonnen sind. Das hat das Staatliche Bauamt Traunstein mitgeteilt. Die Schäden am Bauwerk in Verbindung mit konstruktiven Mängeln haben die Tragkraft der Brücke demnach so weit in Mitleidenschaft gezogen, dass nun die Tonnagebeschränkung angeordnet werden musste.

"Rost an den Stahlteilen und die damit verbundenen Risse und Abplatzungen am Beton haben die Brücke so weit geschädigt, dass die statischen Sicherheitsreserven des Bauwerks inzwischen bedenklich weit aufgebraucht sind, wie eine Nachrechnung gezeigt hat", so Florian Paukner vom Staatlichen Bauamt. Eine kurzfristige Sanierung der Brücke sei aber ohne monatelange Vollsperrung nicht möglich und aufgrund des Alters auch nicht mehr wirtschaftlich.

Der Schwerverkehr soll ab sofort das vorhandene Autobahn-, Bundes- und Staatsstraßennetz als Alternative nutzen. Die Lastbeschränkung muss bis zum Ersatzneubau aufrechterhalten bleiben – aus heutiger Sicht ist mit einem Neubau jedoch frühestens ab dem Jahr 2021 zu rechnen. − red