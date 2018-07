Wohnraumoffensive im Landkreis

Ein Wohnbauprojekt des neuen Zweckverbandes "Heimat.Chiemgau" ist der Umbau des Pallinger Altenheims. − Foto: Traup Ein Wohnbauprojekt des neuen Zweckverbandes "Heimat.Chiemgau" ist der Umbau des Pallinger Altenheims. − Foto: Traup



Mit einer eigenen Wohnraumoffensive will der Landkreis Traunstein seinen Beitrag dazu leisten, um das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bei Wohnungen zu entspannen und etwas mehr Balance zu erreichen. Um bei den geplanten Projekten auch "Zuschussmittel des Freistaats abgreifen zu können", wie es Landrat Siegfried Walch in einem Pressegespräch formulierte, hat der Landkreis Traunstein mit seiner eigenen Wohnungsbau GmbH den Zweckverband "Heimat.Chiemgau" gegründet, der eng mit den Gemeinden zusammenarbeiten soll.

Sieben Projekte mit einem Investitionsvolumen von über 33 Millionen Euro sind bereits konkret in der Planung. Unter anderem sollen im Kreisaltenheim Palling 70 neue Wohneinheiten entstehen. Auf dem Grundstück des Personal- und Schülerwohnheims der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein soll ein zweites Gebäude mit 64 Wohneinheiten gebaut werden, 16 neue Wohneinheiten auf der Fläche des alten Schulgebäudes in Nußdorf. Von acht auf zwölf Wohnungen erweitert werden soll ein Gebäude der Wohnungsbau GmbH an der Karlsbader Straße 21 in Traunreut. In der Gemeinde Tacherting steht am Sportplatz östlich der Bahnlinie eine gemeindliche Fläche von 5000 Quadratmetern zur Verfügung, wo acht Wohnungen errichtet werden könnten. − bjr

