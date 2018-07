Doppelmord in Traunreuter Kneipe: Prozess am Landgericht beginnt

Kriminalpolizisten sicherten nach der Tat die Spuren im und vor dem Lokal. Ihre Ergebnisse werden ab heute vor dem Landgericht Traunstein ein Thema sein. − Foto: hr Kriminalpolizisten sicherten nach der Tat die Spuren im und vor dem Lokal. Ihre Ergebnisse werden ab heute vor dem Landgericht Traunstein ein Thema sein. − Foto: hr



Vor dem Landgericht Traunstein beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 63-jährigen Bauarbeiter, der am 16. September 2017 in seiner Heimatstadt Traunreut (Lkr. Traunstein) in einer Kneipe zwei 31-jährige Männer erschossen sowie die Wirtin und eine 28-jährige Frau schwer verletzt hat. Der Fall hatte damals bundesweit Aufsehen erregt, weil der Mann ohne ersichtlichen Grund mit seiner Repetierbüchse in das Lokal "Hex Hex" gestürmt war und sofort das Feuer auf die zwei Männer und zwei Frauen eröffnet hat.

Anschließend war er mit seiner Waffe in seine nahe gelegene Wohnung gegangen und hatte die Büchse dort abgelegt. Als die Polizei bereits am Tatort war, stellte er sich als Zuschauer nur wenige Meter neben den Eingang der Kneipe. Zu dieser Zeit lief noch die Suchaktion nach dem Täter. Schließlich wurde der Mann erkannt und festgenommen. Wie später bekannt geworden ist, war der Mann vor seinem Amoklauf erstmals als Gast in der Kneipe gewesen und hatte das Lokal ohne jeglichen Streit mit den Anwesenden verlassen.

Seit seiner Festnahme ist der 63-Jährige in der Psychiatrie untergebracht. Er bestreitet laut seinem Verteidiger Walter Appel aus Traunreut die Tat nicht. Geklärt werden muss aber vor Gericht, warum er damals am Samstagabend so ausgerastet ist und dabei die beiden Männer getötet, die Wirtin angeschossen und dann noch mit der Repetierbüchse auf die 28-Jährige eingeschlagen hat, bis sie sich nicht mehr rührte.

Bisher sind sechs Verhandlungstage angesetzt, an denen mit einer ganzen Reihe von Gutachtern auch der Zustand des Täters und seine Schuldfähigkeit festgestellt werden muss. Das Urteil könnte demnach frühestens am 23. Juli fallen.