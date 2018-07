Kostenlose Fahrzeugtests des ADAC in Traunreut

Der ADAC sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Am heutigen Dienstag (3. Juli 2018) sowie am morgigen Mittwoch (4. Juli 2018) macht der mobile Prüfdienst des ADAC Südbayern auf dem Marktplatz in Traunreut an der Eichendorffstraße Station und bietet allen Autofahrern die Möglichkeit, die Brems- und Stoßdämpferfunktion ihres Fahrzeugs kostenlos untersuchen zu lassen. Geprüft wird jeweils von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr. − red/Foto: ADAC