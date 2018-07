Prozessauftakt nach tödlichen Schüssen in Traunreuter Kneipe

Der Angeklagte im Langericht Traunstein. −Foto: Reichgruber Der Angeklagte im Langericht Traunstein. −Foto: Reichgruber



Mit unfassbarer Brutalität hat am 16. September 2017 ein 63-jähriger Traunreuter in der Kneipe "Hex Hex" am St.-Georgs-Platz in seiner Heimatstadt zwei Männer getötet und zwei Frauen schwer verletzt. Seit Dienstag muss er sich dafür vor dem Landgericht Traunstein verantworten.

Die Staatsanwaltschaft schilderte zum Auftakt die Ereignisse am Tatabend, wie sie sich aus den monatelangen Ermittlungen der Kripo ergeben haben. Vorgetragen wurde die Anklageschrift von Staatsanwalt und Anklagevertreter Björn Pfeifer. Demnach war der 63-jährige Bauarbeiter am Tatabend gegen 19.45 Uhr erstmals in das Lokal gekommen. Nach einiger Zeit soll er nochmal kurz in seine nur wenige hundert Meter entfernte Wohnung gegangen sein und mit einer Brotzeit für die Gäste im Lokal zurückgekehrt sein. Brot, Speck, Wurst und eine Flasche selbstgebrannten Schnaps gab er demnach aus. Bis der 63-Jährige gegen 21.50 Uhr das Lokal wieder verließ, soll er zwei Halbe Bier und Schnaps getrunken haben. Er sei mit den Worten gegangen, dass jetzt bald die Polizei komme.

Mehr dazu:

- Bluttat in Traunreut ab Juli vor Gericht - Das sagt der Verteidiger

- Nach Bluttat mit zwei Toten: Hex Hex in Traunreut öffnet wieder

- Tote nach Schüssen in Oberbayern: Mann in Psychiatrie eingeliefert

- Blutbad in Traunreuter Kneipe: Der Täter hatte eine Lebenskrise

- Bluttat in Traunreut: Hilfsaktion für junge Mutter und Witwe

- Doppelmord in Traunreuter Kneipe: Prozess am Landgericht beginnt

"Entschlossen, sämtliche Personen nacheinander zu töten"

Eine halbe Stunde später kehrte der Bauarbeiter tatsächlich zurück. Er hatte eine Repetierbüchse "Mauser K 98" dabei, die am Schaft und am Lauf gekürzt war. Die Waffe hatte die maximal möglichen fünf Schuss Munition geladen. Der 63-Jährige soll dann "entschlossen gewesen sein, sämtliche im Lokal anwesende Personen nacheinander zu töten", so die Staatsanwaltschaft. Im Lokal waren zu dieser Zeit die 50-jährige Wirtin, ihre 28-jährige Bekannte sowie ein Altenmarkter (31) und ein Pallinger (31). Der Traunreuter soll dann zuerst auf die Wirtin geschossen und sie schwer verletzt haben.

Die beiden Männer starben noch am Tatort

Anschließend soll er zwei Mal auf den Pallinger und auf den Altenmarkter geschossen haben. Das erste Geschoss traf den Pallinger im Oberkörper und dann auch noch den daneben sitzenden Altenmarkter. Den zweiten Schuss soll er dann auf den Altenmarkter abgefeuert haben. Die beiden befreundeten Männer starben noch am Tatort.

Nachdem die fünf Schuss Munition abgefeuert waren, soll der 63-Jährige mit der Waffe so lange auf die 28-Jährige eingeschlagen haben, bis sie scheinbar tot am Boden lag. Anschließend schlug er auch noch auf die am Boden liegenden Männer ein. Dann verließ der Traunreuter das Lokal, brachte die Waffe in seine Wohnung, wusch Blutspuren an sich und der Waffe ab und kehrte schließlich unbewaffnet an den Tatort zurück. Dort wurde er später verhaftet.