Ernte-Einbußen von 30 Prozent: Bauern hoffen auf Regen

Die Getreide-Ernte hat begonnen – hier presst ein Bauer am Montagnachmittag in der Nähe von Chieming das Gerstenstroh . Das trockene Wetter ist dafür zwar ideal. Alles in allem beschert der dauerhafte Regenmangel den heimischen Landwirten aber erhebliche Einbußen. −F.: S. Niederbuchner

