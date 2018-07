Nachtarbeiten an Bahnübergang in Traunstein

Der Bahnübergang an der Wolkersdorfer Straße ist bis voraussichtlich 3. August für den Verkehr gesperrt. Es ist eine Umleitung ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können die Bahngleise beim alten Parkhaus des Klinikums Traunstein auf Höhe der Krankenhauskapelle queren. − Foto: Westermeier/Stadt Traunstein Der Bahnübergang an der Wolkersdorfer Straße ist bis voraussichtlich 3. August für den Verkehr gesperrt. Es ist eine Umleitung ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können die Bahngleise beim alten Parkhaus des Klinikums Traunstein auf Höhe der Krankenhauskapelle queren. − Foto: Westermeier/Stadt Traunstein



Die Bauarbeiten am Bahnübergang an der Wolkersdorfer Straße in Traunstein sind in vollem Gange. Wie die Südostbayernbahn mitgeteilt hat, muss ein Teil der Maßnahmen während der Ruhezeiten durchgeführt werden. Dadurch könne es in einigen Nächten zu Beeinträchtigungen durch Lärm kommen. Da die technische Sicherung nicht mehr dem neuesten Stand entspricht, muss der Bahnübergang umgebaut werden. Für die aufwendigen Arbeiten, die im Auftrag der Südostbayernbahn erfolgen, ist eine Vollsperrung nötig. Sie dauert bis voraussichtlich 3. August.

Auch am Bahnübergang an der Kotzinger Straße sind umfangreiche Arbeiten notwendig, um die Sicherungstechnik zu erneuern. Die Sperrung dort erfolgt ab 6. August und dauert voraussichtlich bis 7. September, teilte die Stadt mit. − red