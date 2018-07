Fußballer feiern Dreifach-Triumph ausgelassen und ortsübergreifend

So sehen Sieger aus: Das Damen-Team aus Garching und Engelsberg und die A- und B-Jugend-Spielgemeinschaften Engelsberg/Peterskirchen/Tacherting feierten ihre Meistertitel ausgelassen und ortsübergreifend. Wie beim großen FC Bayern stand auch ein Empfang am Rathaus auf dem Programm. Mit Schale und Banner im Gepäck holte man sich die Glückwünsche von Engelsbergs Gemeindeoberhaupt Martin Lackner ab. − Foto: gg So sehen Sieger aus: Das Damen-Team aus Garching und Engelsberg und die A- und B-Jugend-Spielgemeinschaften Engelsberg/Peterskirchen/Tacherting feierten ihre Meistertitel ausgelassen und ortsübergreifend. Wie beim großen FC Bayern stand auch ein Empfang am Rathaus auf dem Programm. Mit Schale und Banner im Gepäck holte man sich die Glückwünsche von Engelsbergs Gemeindeoberhaupt Martin Lackner ab. − Foto: gg



Die Gemeinden Engelsberg und Tacherting haben die Triumphe ihrer Fußballer gebührend gefeiert.

Gleich drei Meistertitel hatten die in Spielgemeinschaften organisierten Teams errungen. Die Damen der SG Garching-Engelsberg mit Trainer Oliver Baumann und Kapitän Anne Klaußner schaffte den Sprung von der A- in die Kreisklasse. Zwei Jugendmannschaften machten das Engelsberger Triple perfekt: Die A-Jugend der SG Engelsberg/Peterskirchen/Tacherting wurde mit fünf Punkten Vorsprung Kreisklassen-Meister – unter Regie der Trainer Franz Disterer und Roland Meier und der Federführung des SV Linde Tacherting. Die B-Jugend der SG Engelsberg/Peterskirchen/Tacherting dominierte ebenfalls die Kreisklasse . Unter Federführung des TuS Engelsberg setzte sich das Erfolgstrainerteam aus Pit Göbl, Stefan Esterl, Christian Putz, Michael Bachhuber und Julian Simml zusammen.

Nun ging der krönende Meisterschaftsfeiertag für die A- und B-Jugend über die Bühne. In Tacherting spielten die beiden Meistermannschaften gegeneinander, wobei die A- der B-Jugend knapp mit 4:3 das Nachsehen gab. Dann durften die Fußball-Talente die ersehnte Meisterschale in Empfang nehmen und in den neuen Meister-Shirts noch feuchtfröhlich mit zahlreichen Getränkeduschen feiern. Am Abend ging es gemeinsam zur Ehrung am Engelsberger Rathaus, wo auch das Damen-Team gewürdigt wurde und Bürgermeister Martin Lackner nicht nur gratulierte, sondern auch finanzielle Unterstützung für die Meisterfeier versprach.

"Toll ist, dass alle an einem Strang gezogen haben", sagte Reinhard Reichgruber, Vorsitzender des TSV Peterskirchen, "und dass wir nun in jedem Dorf feiern können." SVL-Tacherting-Chef Werner Disterer meinte, dass es nicht leicht sei, drei Vereine zusammenzubringen. "Aber die Übungsleiter haben das toll hinbekommen und Harmonie in den Mannschaften entstehen lassen. So ist der Erfolg fast noch höher einzuschätzen, als wenn ihn eine Mannschaft aus nur einem Verein errungen hätte." Disterer zeigte sich überzeugt, dass man durch die Jugendteams einen hervorragenden Unterbau für den jeweiligen Seniorenbereich habe.

Die A- und B-Jugend setzte die Meisterparty im Pub in Peterskirchen bei freiem Essen und Trinken fort. Hier wurden auch die scheidenden Trainer der B-Jugend vom TuS Engelsberg – Pit Göbl, Stefan Esterl, Christian Putz, Julian Simml und Michael Bachhuber – mit Geschenken verabschiedet. - gg

