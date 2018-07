Skiverband Chiemgau ehrt 83 Sportler und verabschiedet Trainer

Bei der Langlauf-Jugend einiges bewegt (von links): SVC-Vorsitzender Bernhard Kübler ehrte den scheidenden Trainer Janik Werner gemeinsam mit Langlauf-Sportwartin Romy Angerer. − Foto: Huber Bei der Langlauf-Jugend einiges bewegt (von links): SVC-Vorsitzender Bernhard Kübler ehrte den scheidenden Trainer Janik Werner gemeinsam mit Langlauf-Sportwartin Romy Angerer. − Foto: Huber



83 Wintersportler aus den Bereichen Biathlon, Ski alpin, Langlaufen, Skispringen und Nordische Kombination hat der Vorsitzende des Skiverbandes Chiemgau (SVC), Bernhard Kübler, ausgezeichnet. Im rappelvollen "Café Biathlon" in der Ruhpoldinger Chiemgau Arena begrüßte Weltcup-Sprecherin Maria Greinwald zunächst die Gäste, ehe Kübler die Erfolge der heimischen Sportler würdigte.

Im Mittelpunkt standen die Olympia-Teilnehmer. So bekam Snowboarderin Ramona Hofmeister vom WSV Bischofswiesen die Plakette in Gold überreicht. Die 22-Jährige gewann bei den Spielen in Südkorea die Bronzemedaille (wir berichteten). Kübler würdigte auch die drei Medaillen von Skispringer Andreas Wellinger. Er und eine Reihe andere Sportler konnten wegen der laufenden Saisonvorbereitung an der Ehrung nicht teilnehmen.

Eine besondere Ehrung gab es für Janik Werner. Für seine vierjährige Tätigkeit als Trainer des Langlauf-Jugendteams im Bereich Chiemgau/Inngau bekam er den Ehrenbrief des Verbandes. Er wechselt beruflich zu einem Sportartikelhersteller nach München. − shu



