Betrunkener Autofahrer schlittert ins Maisfeld

In einem Maisfeld endete die Trunkenheitsfahrt eines 30-Jährigen. − Foto: PNP In einem Maisfeld endete die Trunkenheitsfahrt eines 30-Jährigen. − Foto: PNP



Trostberg. Ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto iom Maisfeld gelandet. Wie die Polizei meldet, fuhr der Mann gegen 4.20 Uhr fuhr auf der Kreisstraße TS 51 von Lindach kommend in Richtung Trostberg. Auf Höhe Aspertsham kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, er verlor er die Kontrolle über den Pkw, überschlug sich und schleuderte in das angrenzende Maisfeld. Nach sechs Metern kam der Pkw im Maisfeld zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei ihm wurde jedoch starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Trostberg durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun neben einem Strafverfahren auch ein längerer Führerscheinentzug. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1200 Euro. − red