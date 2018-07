Ladestation für Elektroautos soll E-Mobilität anschieben - Video

Rund um die Uhr können an der Ladesäule am k1 in Traunreut Elektrofahrzeuge aufgeladen werden, wie Bürgermeister Klaus Ritter (von links) mit Stadtwerke-Leiter Wilhelm Helmdach, Dr. Birgit Seeholzer und Franz König von der Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf e. G. sowie Vertretern der Stadt zeigt. − Foto: Herbert Reichgruber Rund um die Uhr können an der Ladesäule am k1 in Traunreut Elektrofahrzeuge aufgeladen werden, wie Bürgermeister Klaus Ritter (von links) mit Stadtwerke-Leiter Wilhelm Helmdach, Dr. Birgit Seeholzer und Franz König von der Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf e. G. sowie Vertretern der Stadt zeigt. − Foto: Herbert Reichgruber



Eine Ladesäule für Elektromobile ist in der Stadt Traunreut (Lkr. Traunstein) neben dem Kulturzentrum k1 in Betrieb genommen worden. Diese Förderung für Elektroautos durch die Stadt wurde von allen Beteiligten begrüßt. Die Kosten halten sich im Rahmen, weil nur der Anschluss ans Stromnetz und das Fundament der Säule finanziert werden musste. Geladen werden kann dort nun mit einer Leistung bis 22 Kilowatt. Finanziert und betrieben wird die Ladestation von der Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf e. G..

Wie deren Geschäftsführer Wie Franz König erklärte, würde die Leistung von 22 KW für den Großteil der derzeit verwendeten Elektroautos ausreichen. Die Genossenschaft engagiere sich seit 2016 in diesem Bereich und habe seither festgestellt, wie schwierig es sei, Standorte für Ladesäulen zu bekommen. Zwei Autos können gleichzeitig an der Säule angeschlossen werden. Die Aktivierung sei übers Handy oder eine Karte möglich. Der Großteil der E-Mobil-Benutzer sei in einem Ladeverbund organisiert und könne mit der Karte den Stromfluss sofort aktivieren: "Mit dem Handy dauert es unter fünf Sekunden", so König.

Abgerechnet werde der Strom dann direkt mit dem Kunden und wer über die Ladedauer hinaus auf dem Parkplatz stehen bleibe, müsse eine Extra-Gebühr bezahlen. Rund drei Stunden dauert nach Königs Angabe beispielsweise die Komplettladung eines elektrisch angetriebenen neuen Renault Kangoo.

Laut Dr. Birgit Seeholzer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs GmbH im Landkreis Traunstein, gibt es aktuell im Landkreis 35 Ladesäulen-Standorte für E-Autos, davon allerdings einige nur während begrenzter Öffnungszeiten mit einer Ladekarte des Unternehmens oder nur für TESLA-Fahrzeuge nutzbar. Mehr zum Thema im Internet: ladeatlas.elektromobilitaet-bayern.de oder www.ladenetz.de.

