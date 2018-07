Arbeiten am Aubergtunnel laufen ab sofort auch am Wochenende

Die riesige Aubergtunnel-Baustelle aus der Luft – der Blick via Drohne auf das künftige Westportal, links der "LiBella"/"Bergwerk"-Parkplatz und die Bundesstraße 299, die in Richtung Altenmarkter Ortskern zum berüchtigten Schneeweis-Eck führt. − Foto: Autobahndirektion Die riesige Aubergtunnel-Baustelle aus der Luft – der Blick via Drohne auf das künftige Westportal, links der "LiBella"/"Bergwerk"-Parkplatz und die Bundesstraße 299, die in Richtung Altenmarkter Ortskern zum berüchtigten Schneeweis-Eck führt. − Foto: Autobahndirektion



Die Baustelle für die Errichtung des Aubergtunnels in Altenmarkt hat mittlerweile beeindruckende Dimensionen angenommen. Projektleiter Roland Sedlmeir von der zuständigen Autobahndirektion Südbayern hat der Heimatzeitung bei einer exklusiven Führung den Sachstand erläutert. Sein Fazit: "Wir sind voll im Zeitrahmen, und schon bald kann mit den eigentlichen Tunnelbauarbeiten begonnen werden."

Bereits ab diesem Wochenende wird nicht mehr nur werktags, sondern auch an Samstagen und Sonntagen gearbeitet. Mitte Juli startet dann der Rund-um-die Uhr-Betrieb in drei Schichten. "Aber nur am Nordportal und beim Vortrieb im Tunnel", beruhigt Roland Sedlmeir die Anwohner. Die Arbeiten am Westportal und am Rettungsstollen würden dagegen nur werktags durchgeführt. Ab Mitte August geht es an den Tunnel-Vortrieb in den Hang hinein. Dann ist auch der feierliche Tunnelanschlag mit politischer Prominenz geplant, der genaue Termin steht noch nicht fest.

Der erste Bauabschnitt der Altenmarkter Ortsumfahrung ist inklusive eines neuen Kreisverkehrs und der Anknüpfungen an B304 und B299 rund 1,5 Kilometer lang und kostet rund 30 Millionen Euro. Nach dem Probebetrieb sollen ab 2021 die ersten Fahrzeuge durch die 440 Meter lange Röhre rollen.

Einen ausführlichen Bericht finden Sie auf einer Sonderseite in der Wochenend-Ausgabe, 7./8. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.

Interessierte können sich auch auf der Homepage des Staatlichen Bauamtes Traunstein unter den Reitern "Straßenbau" und "Projekte" über den Aubergtunnel informieren. Unter der Web-Adresse http://tunnel-oberau.info/ gibt es auch den Informationsfilm zu sehen, wie ein Tunnel nach modernsten Maßstäben gebaut wird. Das Video war beim Informationsabend für die Altenmarkter Bevölkerung Mitte April im Postsaal (wir berichteten) gezeigt worden.