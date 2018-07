Mit Auto überschlagen

Foto: FDL/BeMi Foto: FDL/BeMi



Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bei Kienberg ereigent. Nach Informationen vom Unfallort hat sich eine 53–jährige Frau aus dem Kreis Traunstein mit ihrem Pkw überschlagen. Sie war von Trostberg kommend auf der Staatsstraße 2357 unterwegs in Richtung Kienberg. Etwa auf Höhe Allerting kam sie mit Ihrem Daihatsu in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr die Böschung hinunter und überschlug sich. Das Fahrzeug kam anschließend auf einer Wiese mit der Fahrerseite zum Liegen. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Trostberg gebracht wurde. - red