Gottesdienst und Fest zum 50. Jubiläum der Simeonkirche

Mit einem großen Transparent lädt die evangelische Kirchengemeinde in Waging zur 50-Jahr-Feier ihrer Simeonkirche und ihres Gemeindezentrums ein. − Foto: Eder Mit einem großen Transparent lädt die evangelische Kirchengemeinde in Waging zur 50-Jahr-Feier ihrer Simeonkirche und ihres Gemeindezentrums ein. − Foto: Eder



Mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 8. Juli, um 10 Uhr in der Simeonkirche und dem anschließenden Gemeindefest begeht die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Waging (Landkreis Traunstein) das 50. Weihejubiläum ihrer Simeon-Kirche. Die seinerzeit rund 200 Mitglieder zählende Kirchengemeinde hatte nach vielen Jahren des Wartens im Januar 1968 die Weihe einer eigenen Kirche samt Gemeindesaal und Mesnerhaus feiern dürfen. Rechtzeitig vor der 50-Jahr-Feier ist jetzt das Nebengebäude, in dem sich der Gemeindesaal befindet, umfassend renoviert worden. − he