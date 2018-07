Autofahrer weicht Tier aus und landet im Bach

Am Auto entstand Totalschaden. − Foto: FDL/AKI Am Auto entstand Totalschaden. − Foto: FDL/AKI



In Ruhpolding (Lkr. Traunstein) hat sich am Samstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei lief einem Audifahrer, der gegen 13 Uhr ortseinwärts auf der Brandstätter Straße unterwegs war, kurz vor einer Brücke ein Tier vor das Auto. Der 52-Jährige zog daraufhin sein Fahrzeug nach links, durchbrach das Holzgeländer der Bachbrücke und stürzte mit dem Auto in das Bachbett. Der Mann wurde dabei nicht verletzt.

Zur Absicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Ruhpolding mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen mit einem Abschleppfahrzeug mit Kran aus dem Bachbett gehoben. Am Audi entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. − pnp