Sound und Sonne, Spiel und Spaß: 1500 strömen zum "Zamhoid’n"-Festival +++Fotos

Drumherum wurde im Wasser und in der Sonne gebadet, gepaddelt und im Sand gespielt: Die Jam-Stage direkt am Seeufer begeistere Künstler wie Zuhörer – hier das Deutsch-Pop-Duo Kasita Kanto. - F.: Thomas Thois



Der See hat seinen Sound zurück. Fünf Jahre nach dem letzten "Sound am See"-Open-Air hat das wiederbelebte Obinger Jugendzentrum mit dem 1. "Zamhoid’n"-Festival eine Bilderbuch-Veranstaltung ins Strandbad gezaubert. 1500 Besucher – fast doppelt so viele wie erwartet – pilgerten am Samstag bei strahlendem Sonnenschein nach Pfaffing. Auf sattgrünen Wiesen unter Schatten spendenden Bäumen und weiß-blauem Himmel direkt am Ufer des Obinger Sees hatte das "JuZ Obing City" das ideale Bühnen- und Rahmenprogramm für den perfekten Sommertag auf die Beine gestellt.

Von 12 bis nach 24 Uhr herrschte – generationen- und musikgeschmacksübergreifend – entspannte Picknick- und Partyatmosphäre. Und als der Headliner Fenzl die Menge vor der Hauptbühne kurz vor Mitternacht gerade so richtig zum Springen und Singen brachte, fand JuZ-Chef Basti Wörndl zum ersten Mal kurz Zeit zum Durchschnaufen. "Wir waren die letzten Tage und auch heute ganz schön unter Strom, Aber jetzt sind wir überglücklich." Mit einem solchen Ansturm hätte der 27-jährige Sozialpädagoge nicht gerechnet. "Das ist eine tolle Belohnung für die vielen Mühen, die unsere Jugendlichen und insgesamt fast 100 ehrenamtliche Helfer von 15 bis 60 Jahren da reingesteckt haben."

"So ein schönes Gelände, so ein riesiges Angebot, so eine lockere Atmosphäre", meinte ein Familienvater, dessen Kinder gerade die Qual der Wahl hatten. Im Klettergurt am Seil auf einen Baum kraxeln, sich in der Kreativwerkstatt schminken lassen oder für das Jugendradio So!FM auf Interview-Tour gehen? Die Verlockungen an Workshops und Spielen für die jüngsten Besucher waren ebenso vielfältig wie das musikalische Geschehen auf den beiden Bühnen,

Auch die Künstler zeigten sich restlos begeistert. "Der Hammer! Was für eine coole Location", schwärmte Jakob Linner nach seinem Auftritt auf der aus 50 Paletten errichteten Jam-Stage direkt am Ufer mit dem kompletten Seepanorama im Rücken. Der 20-jährige Pittenharter setzte in bester Ed-Sheeran-Manier zu gekonnt geloopten, stimmlichen Höhenflügen an, während hinter und neben ihm fröhlich gebadet und auf Stand-Up-Boards gepaddelt wurde. Hunderte Zuhörer auf dem Holzsteg ließen die Füße im Takt der Musik über dem Wasser baumeln, so dass sich die fünf Hauptbands schon richtig ins Zeug legen mussten, um die Menge aus dem Glanz der Abendsonne zur schattigeren Main-Stage zu locken. Es gelang: Auch bei den Stereobugs, der LischKapelle, Bavarian Blast, Bruckner und Fenzl herrschte ausgelassene Mitsing- und Mittanz-Stimmung.

Mehr dazu lesen Sie am 9. Juli im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.