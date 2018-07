Schwerer Unfall: Auto gerät in Gegenverkehr - mehrere Verletzte

− Foto: Symbolfoto: dpa − Foto: Symbolfoto: dpa



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag bei Taching am See (Landkreis Traunstein) ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage der PNP mitteilt, waren drei Autos beteiligt. Mehrere Personen wurden verletzt.

Gegen 14.30 Uhr geriet der Unfallverursacher, der auf der Staatsstraße 2101 von Waging in Richtung Taching unterwegs war, aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort touchierte der Wagen ein entgegenkommendes Auto. Dieses drehte sich und schleuderte in die Fahrspur des Unfallverursachers. Der Unfallverursacher fuhr auf der Gegenfahrbahn weiter und stieß frontal mit einem weiteren Auto zusammen.

Die Staatsstraße ist derzeit für die Bergungsarbeiten gesperrt. Ein Gutachter ist laut Polizei auf dem Weg zur Unfallstelle. Wie lange die Straße gesperrt bleibt, ist noch nicht klar.

Dieser Bericht wird aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.