Fahrzeuge mit Glanz, Glamour und Geschichte

Glänzende Aussichten: In seinem Citroën Traktion 15CV Hydropneumativ hat Viktor Mürner, wie es sich für eine "Gangster-Limousine" gehört, eine Mafia-Ausrüstung versteckt. − Fotos: Lucia Frei Glänzende Aussichten: In seinem Citroën Traktion 15CV Hydropneumativ hat Viktor Mürner, wie es sich für eine "Gangster-Limousine" gehört, eine Mafia-Ausrüstung versteckt. − Fotos: Lucia Frei



Eine charmante Mischung aus mondänen Oldtimern, stottrigen alten Motorrädern, Kraft strotzenden Bulldogs, schnittigen Youngtimern und sogar Fahrrädern von seinerzeit war gestern auf dem Parkplatz bei der evangelischen Kirche zu bestaunen. Die Oldtimerfreunde Trostberg waren höchst zufrieden mit ihrem 9. Treffen. Über 200 Fahrzeuge waren angemeldet worden, und Hunderte Besucher schlenderten über den Platz, fachsimpelten über die Liebhaberstücke und ließen sich Grillgut und Steckerlfische schmecken.

Ein Blickfang auf jedem Treffen dürfte das Ensemble von Viktor Mürner aus Trostberg sein. Sein Citroën Traktion 15CV Hydropneumativ aus dem Baujahr 1954 – auch "Gangster-Limousine" genannt – sieht so aus, als hätte ihn gerade Al Capone höchst persönlich dort abgestellt. Und tatsächlich: Auf der Rücksitzbank liegt ein alter Geigenkoffer, aus dem der Lauf einer Kalaschnikow hervorlugt. Mürner und seine Frau achten aufs Detail. An der Anhängerkupplung hängt ein – etwas weniger mafiöser – Wohnwagen. Davor steht ein alter Campingtisch mit Großmutters Porzellan. Der Campingwagen aus der ehemaligen DDR, – Modell "Lausitz 310", von dem es nur noch fünf bis zehn Exemplare in Deutschland gibt – ist laut Mürner noch fleißig in Gebrauch.



Auch Marken und Ursprungsländer der Motorräder waren bunt durchgemischt. Auch Marken und Ursprungsländer der Motorräder waren bunt durchgemischt.



Die Besucher genießen die Atmosphäre in Trostberg. Das Treffen ist nicht zu groß, und die Bäume auf dem Parkplatz spenden angenehmen Schatten. Gerade auch die Durchmischung macht einen besonderen Reiz aus: Eine wie ein roter Kussmund sinnlich geschwungene Giulietta von Alfa Romeo (Baujahr 1962) scheint mit einem hühnenhaften, grünen Mercedes-Benz-Traktor zu flirten, und ein bordeauxroter Jaguar MK2 aus den 60er Jahren glänzt mit einem orangeneis-farbenen Ford Capri der ersten Serie mit Vinyldach um die Wette. "Die Stimmung ist super", freuen sich die Trostberger Oldtimerfreunde um den Vorsitzenden Jürgen Meindl. − luhMehr lesen Sie am Montag, 9. Juli 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.