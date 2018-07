Thomas Belitzer feiert Primiz

Thomas Belitzer (Mitte) feierte den Primizgottesdienst mit Glaubensbrüdern, unter ihnen (von links) Dekan Michael Bayer, Pfarrer Ralf Peter und Pfarrer Hermann Schlicker sowie (von rechts) Pfarrer Martin Ringhof, Pfarrer Tobias Rother und Domdekan Ulrich Fistill. − Foto: Traup Thomas Belitzer (Mitte) feierte den Primizgottesdienst mit Glaubensbrüdern, unter ihnen (von links) Dekan Michael Bayer, Pfarrer Ralf Peter und Pfarrer Hermann Schlicker sowie (von rechts) Pfarrer Martin Ringhof, Pfarrer Tobias Rother und Domdekan Ulrich Fistill. − Foto: Traup



Ein Fest des Glaubens für alle, in dessen Mittelpunkt Jesus Christus steht, hatte sich Thomas Belitzer für seine Primiz am Sonntag gewünscht. Und es wurde ein Fest des Glaubens unter einem strahlenden weiß-blauem Himmel. Zu Hunderten haben die Tachertinger, Emertshamer und Peterskirchner mit Thomas Belitzer gefeiert. Der 32 -Jährige war am 30. Juli im Dom zu Freising zum Priester geweiht worden.

Zahlreiche Menschen waren auf den Beinen, als sich der Festzug vom Dorfplatz in Richtung der Schule in Bewegung setzte. Zu den Gästen zählten zahlreiche Vereinsabordnungen, Freunde, Verwandte und Geistliche. Unter ihnen waren Pfarrer Tobias Rother aus Velden, Tachertings Pfarrer Hermann Schlicker, der ehemalige Tachertinger Pfarrer Peter Wallner, Pfarrer Fabian Tirler aus Südtirol, Pfarrer Ralf Peter aus Fieberbrunn, Pfarrer Martin Ringhof aus Ampfing, Pfarrer Herwig Hoffmann aus Unterstein, Dekan Martin Klein aus Teisendorf, Dekan Michael Bayer aus Erding und Domdekan Ulrich Fistill aus Brixen.

Tachertings Pfarrer Hermann Schlicker freute sich über die vielen Gäste und darüber, zusammen mit dem Primizianten "ein Glaubensfest" zu gestalten.

Pfarrer Tobias Rother verglich in seiner Predigt das Erlebnis eines Gottesdienstes mit der Fahrt in einem Ferrari. Er erntetet für seine Predigt spontanen Applaus.

Nach der Messe führte der Festzug zur neuen Turnhalle. Dort wurden das Primizmahl eingenommen, die Grußworte gesprochen und einige Einlagen aufgeführt. − wt

