"Aufgspuit am Chiemsee": Top-Volksmusik am Ufer

Weisenbläser spielten bei "Aufgspuit am Chiemsee" auch auf Booten. − Foto: Endlicher



Rund 120 Musikanten aus 29 verschiedenen Gruppen kamen bei herrlichem Sommerwetter am Sonntag am Ufer des Chiemsees bei der schon traditionellen Volksmusikveranstaltung "Aufgspuit am Chiemsee" zusammen. Veranstaltet vom Freundeskreis Heimathaus Chieming, hatten Musiklehrerin Lisbeth Genghammer, Irmi Wallner und Lois Edthmeier Musikanten und Sänger aller Altersstufen aus Nah und Fern versammelt, die an sechs Standorten ihre Instrumente und Stimmen erklingen ließen. Am Abend spielte die Chieminger Blasmusik zum Volkstanz auf, ehe die Chieminger Alphornbläser und Weisenbläser auf drei Booten im Sonnenuntergang mit staaden Weisen erfreuten. − dbe

