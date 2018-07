BSH Traunreut: Wo die Zukunft des Kochens entwickelt wird

Das neue Entwicklungszentrum hat eine Länge von 70 Metern, eine Breite von 25 Metern und eine Nutzfläche von 5000 Quadratmetern. − Foto: Herbert Reichgruber Das neue Entwicklungszentrum hat eine Länge von 70 Metern, eine Breite von 25 Metern und eine Nutzfläche von 5000 Quadratmetern. − Foto: Herbert Reichgruber



Rund 15 Monate nach dem Spatenstich wurde am Montag auf dem BSH-Gelände in Traunreut (Lkr. Traunstein) ein neues Entwicklungs- und Verwaltungszentrum feierlich eröffnet. "Lassen Sie diesen Leuchtturm strahlen", forderte Dr. Michael Schöllhorn, technischer Geschäftsführer bei BSH, die Mitarbeiter angesichts der Investition eines zweistelligen Millionenbetrages am Standort Traunreut auf. Er ließ keinen Zweifel daran, dass nach Jahren des Wachstums nun aus dem asiatischen Raum zunehmend Konkurrenz auf den europäischen Markt drängt.

Im neuen Entwicklungszentrum sollen entsprechend wegweisende Innovationen auf den Weg gebracht werden: "Diese Ideen werden der Schlüssel für die Zukunft des Standortes sein", erklärte Christoph Hechl, Leiter der Produktion im Produktbereich Kochen bei BSH.

Geschäftsführer Schöllhorn erinnerte daran, dass in Traunreut vergangenes Jahr mit 2,4 Millionen Geräten ein neuer Rekord produziert worden sei: "Damit haben Sie die wichtige Rolle von Traunreut untermauert, und Sie alle können stolz auf den Standort und die Menschen sein."

Der Start ins Jahr 2018 habe aber gezeigt, dass es in Zukunft schwerer falle, die Marktposition zu halten und auszubauen. Nicht nur die Hardware müsse deshalb in Zukunft Spitzenklasse sein, sie müsse auch Plattform für Dienstleistungen sein: "Der Wandel zu einem Hardware-plus-Unternehmen, das zusätzlich zu den Geräten individuelle, digitale Funktionen, Services und Inhalte bietet, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Diese fordert ein hohes Maß an Innovationsfähigkeit, Agilität und moderne Formen der Zusammenarbeit. Mit dem neuen Entwicklungsgebäude schaffen wir hier in Traunreut beste Bedingungen." Und die Investition in das neue Gebäude sei auch ein Zeichen des Vertrauens in den Standort: "Wir sind gespannt auf die Innovationen und neuen Produkte aus Traunreut, die uns im verschärften Wettbewerb den Rücken stärken."

