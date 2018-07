Große Gefechtsübung in der Region: 1400 Soldaten proben den Ernstfall

Alle sollen informiert sein: Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 verteilten Flugblätter in den Übungsräumen, um die heimische Bevölkerung über den "Berglöwen" zu informieren. − Fotos: Bundeswehr Alle sollen informiert sein: Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 verteilten Flugblätter in den Übungsräumen, um die heimische Bevölkerung über den "Berglöwen" zu informieren. − Fotos: Bundeswehr



Aufmerksame Bürger haben es bereits gemerkt: Seit Mitte der vergangenen Woche sind in der Region vermehrt Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz. Sie waren die Vorboten für den "Berglöwen" – eine große Gefechtsübung, die noch bis Dienstag, 17. Juli, in ganz Südostbayern läuft. Bis zu 1400 Soldaten wollen die Einsatzbereitschaft der Brigade 23 zur Landes- und Bündnisverteidigung beweisen.

Seit gut einem Jahr laufen die Vorbereitungen für das Großereignis. Bei der Übung stehen sich zwei Parteien gegenüber: Das Gebirgsjägerbataillon 232 aus Bischofswiesen und das Gebirgsjägerbataillon 231 aus Bad Reichenhall sind die Hauptakteure. Die Besonderheit der Übung: Sie findet nicht nur auf den Übungsplätzen statt, sondern auch im öffentlichen Raum.

Die zuständigen Behörden frühzeitig zu informieren und einzubinden, war dem Kommandeur der Gebirgsjägerbrigade 23, Brigadegeneral Jared Sembritzki, wichtig. Bereits im Februar waren daher Vertreter der betroffenen Landkreise und Gemeinden, der Polizei sowie des Bayerischen Bauernverbands, der Bayerischen Staatsforsten, der Bergwacht und der Sektion Traunstein des Deutschen Alpenvereins informiert und entsprechende Anpassungen beim Übungsverlauf vorgenommen worden.



Von Schönau bis Traunreut reicht das Gebiet (rote Farbe). Die blauen Flächen kennzeichnen die Übungsräume, in denen sich Soldaten aufhalten. Die schwarz-gepunkteten Straßen werden stark genutzt.



Es werden bei der Großübung rund 400 Gefechtsfahrzeuge und Großgeräte auf den Straßen der Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land unterwegs sein. Die Militärkolonnen bewegen sich mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h. Sie dürfen aus Sicherheitsgründen nicht überholt oder durch einfahrende Fahrzeuge unterbrochen werden. Insbesondere zu Kettenfahrzeugen ist aufgrund des sehr kurzen Bremsweges ausreichend Sicherheitsabstand zu halten. Die Kolonnen sind dazu befugt, rote Ampeln zu überfahren. Daher ist besondere Vorsicht aller Verkehrsteilnehmer geboten, da nicht alle Kolonnen durch Polizei und Feldjäger abgesichert werden. Zusätzlich werden sich über den Übungszeitraum auch Aufklärungsdrohnen im Übungsraum befinden. − redMehr dazu lesen Sie am Dienstag kostenlos mit PNP Plus und in Ihrer Heimatzeitung am Online-Kiosk.