Visionen für eine belebte Stadt

Ein Aufzug von der Schulstraße zur Altstadt, ein ansehnliches Parkhaus beim Postsaal, ein neues Ärztehaus am Marktmülleranger und eine Kita im ehemaligen Schwendlgebäude – diese und noch viele andere Visionen haben Studierende und Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) für Trostberg. Unter dem Titel "next step trostberg" haben sie sich seit Herbst mit der städtebaulichen Entwicklung auseinandergesetzt. Ihre neuen Impulse für die Aktivierung der Innenstadt stellen sie jetzt in einer öffentlichen Ausstellung vor. Diese wird am morgigen Donnerstag um 18 Uhr im Postsaal eröffnet.

"Das alles sind Visionen, freie Überlegungen", betont der städtische Bauamstleiter Bernhard Unterauer. In der Ideenschmiede konnten die Studenten überlegen, was abseits vom Konventionellen möglich wäre und wie sie ihre Erkenntnisse in Stadtentwicklung und Architektur umsetzen könnten. Die Auseinandersetzung mit einem konkreten Fallbeispiel ist Teil des Lehrkonzepts an der TUM. Der Lehrstuhl für nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land (Sustainable Urbanism) hat Trostberg für die Arbeit ausgewählt, weil die Stadt exemplarisch sei für die Herausforderungen, die viele kleine und mittlere Städte im ländlichen Raum zu bewältigen haben.

Die Stadt Trostberg hat eine Grafik erhalten, die einige Ideen aufzeigt."Die Entwürfe sind als Denkanstoß, Zukunftsbild und strategische Vorüberlegung zu verstehen und sollen den Anstoß von innovativen Projekten unterstützen", erklärt der Bauamtsleiter. Viele weitere Ideen stellen die Studierenden am Donnerstagabend im Postsaal vor. "Über ein breites Publikum würden sie sich sehr freuen", so Unterauer. Nach diesem Abend wird die Ausstellung in den Sitzungssaal des Rathauses verlegt. Dort kann sie bis Mitte August zu den Öffnungszeiten des Rathauses begutachtet werden.

