Spielplatz, Audioguide, Kräutergarten und mehr

Das Keltengehöft in Stöffling auf dem 27 Kilometer langen Archäologischen Rundweg in der Römergemeinde Seebruck: Einer der vielen Belebungsvorschläge von Touristiker Matthias Ziereis – hier bei einer Führung in seinem typischen Römer-Gewand – wäre es, im Zuge der Sanierung in die nachgebauten Häuser Stromanschlüsse zu verlegen. − Foto: ga

Das Keltengehöft in Stöffling auf dem 27 Kilometer langen Archäologischen Rundweg in der Römergemeinde Seebruck: Einer der vielen Belebungsvorschläge von Touristiker Matthias Ziereis – hier bei einer Führung in seinem typischen Römer-Gewand – wäre es, im Zuge der Sanierung in die nachgebauten Häuser Stromanschlüsse zu verlegen. − Foto: ga