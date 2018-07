"Mieterführerschein": Migranten werden fit für eigene Wohnung

Die Kurs-Koordinatorin der Max-Aicher-Stiftung, Gabriele Bauer-Stadler, mit zwei Absolventinnen. − Foto: red Die Kurs-Koordinatorin der Max-Aicher-Stiftung, Gabriele Bauer-Stadler, mit zwei Absolventinnen. − Foto: red



Die ersten anerkannten Flüchtlinge im Landkreis Traunstein durften sich über Zertifikate für absolvierte Mieterqualifizierungen freuen. In der Asylunterkunft in Traunreut qualifizierten sie sich in sechs Wochen in zehn Schulungseinheiten, um "fit für die eigene Wohnung" zu werden. Von Florian Steiskall, Integrationslotse im Landkreis Traunstein, und Lehrer Hermann Schubotz nahmen sie stolz die Zertifikate entgegen.

Es war die erste Mieterqualifizierung des Landratsamtes Traunstein und der Max-Aicher-Stiftung im Landkreis. Entsprechend den Mieterschulungen im Berchtesgadener Land, wo sich bereits mehr als 40 Zuwanderer als "gute Mieter" qualifiziert haben, wurde der Lehrgang gemäß dem "Neusässer Konzept" durchgeführt. "Der Landkreis Traunstein ist froh, mit der Max-Aicher-Stiftung einen kompetenten und zuverlässigen Partner gefunden zu haben", resümierte Steiskall. "Auch die Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberbayern als Betreiber der Unterkunft klappte reibungslos. Von der Idee bis zur Umsetzung sind nur wenige Wochen vergangen. Und es werden weitere Schulungen, auch an anderen Orten, folgen." − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 11. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.