"Keinen Streit gegeben": Wirtin äußert sich zu Doppelmord

Der 63-jährige mutmaßliche Doppelmörder gestern bei der Vorführung durch Polizeibeamte. Der Angeklagte soll zwei 31-jährige Männer erschossen und zwei Frauen, die 50-jährige Wirtin und ihre 28-jährige Freundin, im Lokal "Hex Hex" in Traunreut schwer verletzt haben. − Foto: kd Der 63-jährige mutmaßliche Doppelmörder gestern bei der Vorführung durch Polizeibeamte. Der Angeklagte soll zwei 31-jährige Männer erschossen und zwei Frauen, die 50-jährige Wirtin und ihre 28-jährige Freundin, im Lokal "Hex Hex" in Traunreut schwer verletzt haben. − Foto: kd



"Es war wie in einem schlechten Film." Diesen Eindruck vom Tatort mit zwei toten Männern und zwei schwer verletzten Frauen gewann ein Rettungssanitäter im Lokal "Hex Hex" in Traunreut. Der Zeuge schilderte am Dienstag vor dem Schwurgericht, beim anschließenden Transport des mutmaßlichen Doppelmörders nach Gabersee habe dieser "friedlich, aufgeräumt, zufrieden" gewirkt und während der Fahrt "ganz gemütlich seine Breze gegessen".

Ausgesagt haben am Dienstag auch die überlebenden Zeuginnen des Doppelmordes: die 50-jährige Wirtin und eine 28-Jährige. Der Prozess wegen vollendeten und versuchten Mordes in jeweils zwei Fällen sowie anderer Vorwürfe wird am morgigen Donnerstag sowie am 16., 17. und 23. Juli, jeweils um 9 Uhr, fortgeführt.

Wirtin in psychologischer Behandlung

Den überlebenden Frauen stand Nebenklagevertreter Michael Fraunhofer aus Trostberg zur Seite. Die 50-jährige Wirtin meinte auf Frage des Vorsitzenden Richters, wie es ihr gehe: "Schlecht." Sie habe bleibende gesundheitliche Probleme, leide nachts unter Angstzuständen und befinde sich in psychologischer Behandlung. Der 63-Jährige sei abends in ihr Lokal gekommen. Sie habe bald zusperren wollen. Deshalb habe sie ihm erlaubt, mitgebrachtes Zwetschgenwasser zu verteilen. Man habe nicht viel geredet.

Der Angriff des 63-Jährigen nach der Rückkehr mit der Waffe sei "so schnell gegangen". Die Zeugin bestätigte, der Mann auf der Anklagebank sei der Täter gewesen. An ihre Worte hinterher gegenüber Notarzt und Sanitäter, die Stimmung im Lokal sei "gekippt", könne sie sich nicht erinnern. "Es hat keinen Streit gegeben", so die 50-Jährige nachdrücklich.

