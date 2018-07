Ausnahme für Rettungsfahrzeuge auf der Seebrucker Alzbrücke?

In dieser Woche soll die Tonnagen-Beschränkung der Alzbrücke Seebruck von bisher 24 auf zwölf Tonnen offiziell in Kraft treten. In einem Antrag an das Staatliche Bauamt Traunstein will die Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung für die gemeindlichen Rettungsfahrzeuge und landwirtschaftlichen Fahrzeuge erwirken. − Foto: Rasch In dieser Woche soll die Tonnagen-Beschränkung der Alzbrücke Seebruck von bisher 24 auf zwölf Tonnen offiziell in Kraft treten. In einem Antrag an das Staatliche Bauamt Traunstein will die Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung für die gemeindlichen Rettungsfahrzeuge und landwirtschaftlichen Fahrzeuge erwirken. − Foto: Rasch



Zu der Tonnagen-Beschränkung auf der Alzbrücke in Seebruck (Landkreis Traunstein), die in dieser Woche offiziell in Kraft treten soll, teilte Bürgermeister Bernd Ruth in der Gemeinderatssitzung mit, dass die Gemeinde Seeon-Seebruck im Staatlichen Bauamt einen Antrag stellen werde, um eine Ausnahmegenehmigung für die gemeindlichen Rettungsfahrzeuge und landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu erreichen.

Wie berichtet, hatte das Staatliche Bauamt Traunstein angeordnet, dass die Brücke künftig nur noch mit Fahrzeugen befahren werden darf, die ein tatsächliches Gesamtgewicht von nicht mehr als zwölf Tonnen aufweisen. Ausnahmen gebe es nur für Schul- und Linienbusse. Der von der Sperrung betroffene Schwerlastverkehr soll ab sofort das vorhandene Autobahn-, Bundes- und Staatsstraßennetz als Alternative nutzen. Die Bürger in Truchtlaching befürchten nun ein erhöhtes Schwerlastverkehrsaufkommenin ihrem Ort. − ga

