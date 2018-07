Sechs Traunreuter radeln in sechs Tagen nach Kroatien

Die sechs Radler des FC Traunreut (von links) Peter Fuchs, Peter Litza, Georg Max, Herbert Ertl, Gerd Andersch und Bruno Günther. − Fotos: privat Die sechs Radler des FC Traunreut (von links) Peter Fuchs, Peter Litza, Georg Max, Herbert Ertl, Gerd Andersch und Bruno Günther. − Fotos: privat



Dass die Mitglieder des FC Traunreut sportlich sind, setzt man voraus. Sechs von ihnen haben kürzlich allerdings eine besondere Leistung erbracht: Sie machten sich mit dem Fahrrad auf nach Kroatien und bewältigten die 585 Kilometer lange Strecke in sechs Tagen.

In Tagesetappen von jeweils rund 100 Kilometern legten sie die Strecke über die Alpen zurück, hatten dabei fast 7000 Höhenmeter zu bewältigen und auch Gewitterschauer zu überstehen. In Umag in Istrien, das auch das "Tor Kroatiens zu Europa" genannt wird, wurde die Gruppe schon vom FC-Kollegen Robert Lang mit einem Neunsitzer-Bus und Radlanhänger erwartet. Nach zwei Tagen Baden und Erholen von den Strapazen ging es im Auto wesentlich bequemer wieder heimwärts.

Erfreulicherweise gab es auf dem gesamten Weg keine Panne, und das Wetter wurde, je weiter sie in den Süden kamen, immer schöner. Für Peter Litza, der schon mehrmals bei solchen Touren dabei war, steht fest: "Nächstes Jahr wieder!" − mix

