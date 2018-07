Feierlicher Tunnelanschlag in Altenmarkt mit Scheuer und Aigner

Bei der exklusiven Führung für die Heimatzeitung an der Aubergtunnel-Baustelle in Altenmarkt hatte Roland Sedlmeir von der zuständigen Autobahndirektion Südbayern den nahenden Tunnelanschlag schon angedeutet. Nun steht der Termin fest: Der Festakt, vergleichbar mit dem symbolischen ersten Spatenstich, findet am Mittwoch, 1. August, ab 17 Uhr statt.

Dazu haben sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und sein Vor-Vorgänger, der heimische Bundestagsabgeordnete Dr. Peter Ramsauer, ebenso angesagt wie die bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Ilse Aigner. Die drei CSU-Politiker kommen nach der Begrüßung durch Christian Rehm, Leiter des Staatlichen Bauamtes Traunstein, ebenso zu Wort wie Landrat Siegfried Walch und der Altenmarkter Bürgermeister Stephan Bierschneider.

Dem feierlichen Tunnelanschlag folgt die kirchliche Weihe der Baustelle sowie einer Figur der heiligen Barbara, die an die Tunnelpatin, Bürgermeister-Gattin Waltraud Bierschneider, übergeben wird. − rse