Video: Kroatische Fußballfans feiern in Traunreut den Finaleinzug

Rund 500 Fans der kroatischen Nationalmannschaft trafen sich am Mittwochabend nach dem Spiel im Traunreuter Stadtzentrum und feierten den Sieg gegen England. − Fotos: Simon Schmalzgruber Rund 500 Fans der kroatischen Nationalmannschaft trafen sich am Mittwochabend nach dem Spiel im Traunreuter Stadtzentrum und feierten den Sieg gegen England. − Fotos: Simon Schmalzgruber



Sensationell und erstmalig in ihrer noch jungen WM-Geschichte erreichte die kroatische Nationalelf am Mittwochabend das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau. Gefeiert wurde das nicht nur dort im Luschniki-Stadion und in Zagreb, sondern auch rund um den Traunreuter Rathausplatz (Landkreis Traunstein). Dort trafen sich nach Schätzung der Polizei nach dem Spiel rund 500 Fans der kroatischen Fußballmannschaft.



Ausgelassen tanzten Frauen und Männer zur Musik auf dem Platz. Ausgelassen tanzten Frauen und Männer zur Musik auf dem Platz.



Nach einem Autokorso rund um den Platz im Stadtzentrum sangen und tanzten die Traunreuter Kroaten bei rassigem Turbofolk und sanften Rockballaden ausgelassen. Die Party hätte vermutlich noch die ganze Nacht gedauert, doch die Polizei rief gegen Mitternacht zum Finale der Feierlichkeiten auf: "Irgendwann muss einfach Schluss sein", so Christian Scholz, stellvertretender Leiter der Traunreuter Polizeistation. Rund 200 Fans seien zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Platz gewesen und nach dem Eindruck der Polizisten akzeptierte der Großteil auch, dass die Feier beendet werden musste.

Mehr dazu:

- Weitere Berichte zur Fußball-WM in Russland finden Sie auf unserer Sonderseite.

Zwar ernteten die Beamten Buhrufe, als sie kurz nach Mitternacht den Platz räumten, doch mit der Party der Kroaten war noch lange nicht Schluss. Zuhause und in Lokalen feierten sie weiter ihre Mannschaft, die nun am Sonntag auf Frankreich trifft. "Sollte Kroatien dann gewinnen, werden wir am Rathausplatz eine Einbahnstraße für den Autokorso einrichten, damit die Leute dort sicher feiern können", verspricht Scholz, laut dessen Angaben es am Mittwoch keine Verletzten gab. − srs/hr

Wie die kroatischen Fans gefeiert haben, sehen Sie im Video:

(Kamera: Schmalzgruber/Schnitt: Hies)

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Freitagsausgabe Ihrer Heimatzeitung.