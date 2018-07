Buntes Jubiläum

Die ersten drei Sieger der einzelnen Wettbewerbe wurden mit Pokalen ausgezeichnet. − Foto: Schmid Die ersten drei Sieger der einzelnen Wettbewerbe wurden mit Pokalen ausgezeichnet. − Foto: Schmid



Das 95. Jubiläum des Trachtenvereins "Almfrieden" Pittenhart und das Vier-Vereine-Preisplatteln mit Festgottesdienst standen am Sonntag an. Beim Preiplatteln traten neben dem Trachtenverein "Almfrieden" auch die drei Nachbarvereine GTEV "D’Hartseer" aus Eggstätt, GTEV "D’Grüabinga" aus Obing und der Heimat- und Trachtenverein aus Alberteich-Frabertsham an. Unter den Blicken der vier Wertungsrichter, Willi Maier aus Truchtlaching, Josef Zangl aus Bad Endorf, Roland Huber aus Traunwalchen und Martin Probst aus Chieming, gaben die 66 Dirndl und Baum beim Drahn und Platteln ihr Bestes.

Vor dem Preisplatteln gab es anlässlich des 95. Gründungsjubiläums einen Festgottesdienst mit Pfarrer David Mehlich und Diakon Josef Stürzer. In der Predigt machte Josef Stürzer klar, wie wichtig Werte, Tradition und Zusammenhalt in einem Verein sind und wie gut diese sich in der restaurierten ersten Vereinsfahne aus dem Jahr 1925 und der neuen Fahne aus dem Jahr 1973 widerspielgen. Begleitet wurde der Gottesdienst von der Musikinitiative Pittenhart und dem Pittenharter Kirchenchor. Zu Beginn des Gottesdienstes freute sich Vorsitzender Konrad Linner darüber, dass auch Bürgermeister Josef Reithmeier, der Ehrenvorsitzende Engelbert Grundner und der Oberbrunner Ortsvorsitzende Andreas Igel anwesend waren. − sscMehr dazu lesen Sie am Freitag, 13. Juli, in Ihrer Heimatzeitung.