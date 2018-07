Angehörige der Opfer sagen im Prozess um Bluttat in Traunreut aus

Die Anteilnahme nach der Bluttat war groß, die Angehörigen leiden noch. Die Anteilnahme nach der Bluttat war groß, die Angehörigen leiden noch.



Den gewaltsamen Tod zweier 31 Jahre alter Männer aus Altenmarkt und Palling (Landkreis Traunstein) durch Schüsse eines 63-Jährigen im Lokal "Hex Hex" in Traunreut haben die Familien der Opfer bis heute nicht verarbeitet. Vor dem Schwurgericht Traunstein berichteten Angehörige, beide seien äußerst friedliebend, freundlich und hilfsbereit gewesen. Sie hätten nie einen Streit angezettelt. Der Prozess wegen Doppelmords an den Männern, wegen versuchten Mords an der 50-jährigen Wirtin und deren 28-jähriger Freundin sowie wegen anderer Delikte wird am 16., 17. und 23. Juli, jeweils um 9 Uhr, fortgesetzt.

Mehr dazu:

- "Keinen Streit gegeben": Wirtin äußert sich zu Doppelmord

- Prozessauftakt nach tödlichen Schüssen in Traunreuter Kneipe

- Doppelmord in Traunreuter Kneipe: Prozess am Landgericht beginnt

- Bluttat in Traunreut ab Juli vor Gericht - Das sagt der Verteidiger

- Nach Bluttat mit zwei Toten: Hex Hex in Traunreut öffnet wieder

- Blutbad in Traunreuter Kneipe: Der Täter hatte eine Lebenskrise

- Tote nach Schüssen in Oberbayern: Mann in Psychiatrie eingeliefert

- Bluttat in Traunreut: Hilfsaktion für junge Mutter und Witwe

Die Familien der Getöteten und die überlebenden Frauen sind in dem Prozess Nebenkläger. Die 50-Jährige und die inzwischen 29-Jährige konnten sich am zweiten Verhandlungstag des Schwurgerichts mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs kaum an die tragischen Ereignisse im "Hex Hex" erinnern. Übereinstimmend betonten die Zeuginnen, es habe vor den Schüssen an jenem Abend keinerlei Streitigkeiten gegeben. Dass die 31-Jährigen auch nach Alkoholkonsum nicht zu Aggressionen neigten, berichteten alle Familienangehörigen.

Die 33-jährige Witwe des Altenmarkters mit einem Vertreter der Opferorganisation "Weißer Ring" an ihrer Seite schilderte, ihr Mann sei "die Ruhe selbst" gewesen, sei unter Alkohol sogar "noch lieber als sonst" geworden. Zur Tatzeit sei sie im vierten Monat mit ihrem zweiten Sohn schwanger gewesen. Der Junge sei zu früh auf die Welt gekommen. Der größere Bub frage dauernd nach dem Vater.

Mehr dazu lesen Sie am Freitag im Traunreuter Lokalteil der Passauer Neuen Presse.