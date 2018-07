Mächtige Esche stürzt auf Gehweg – Siegertweg gesperrt

Diese mächtige Esche ist auf den Siegertweg gestürzt. − Foto: Stadt Trostberg Diese mächtige Esche ist auf den Siegertweg gestürzt. − Foto: Stadt Trostberg



Das Eschentriebsterben macht den Aufenthalt in Wäldern zum Risiko. An der Trostberger Hangleite ist gerade wieder ein mächtiger Baum umgestützt. Der Wegabschnitt vom Siegertschlössl in Richtung Krankenhaus zur Aussicht ist deshalb bis auf weiteres gesperrt. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass auch ein zweiter Baum in diesem Bereich eine Gefährdung darstelle. Dieser werde so bald wie möglich gefällt. Die Sperrung ist unbedingt zu beachten, mahnt die Verwaltung: "Ein Betreten des Weges während der Gefahrensituation und während der Holzarbeiten ist lebensgefährlich." − red