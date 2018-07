Vera Klima: Mit Abba im "Hexenkessel" und Alanis Morissette beim "Tollwood"

Kult-Hits wie "Dancing Queen", "Waterloo" und "Thank You For The Music" lassen Abba 99 am Samstag , 14. Juli, höchst authentisch und glitzernd glamourös im "Hexenkessel" wiederaufleben – an vorderster Front zwei Ausnahmesängerinnen mit Emertshamer und Traunreuter Wurzeln: Vera Klima (links) als Agnetha Fältskog und Alexandra Sieber als Anni-Frid-Lyngstad. −F.: Abba99

Kult-Hits wie "Dancing Queen", "Waterloo" und "Thank You For The Music" lassen Abba 99 am Samstag , 14. Juli, höchst authentisch und glitzernd glamourös im "Hexenkessel" wiederaufleben – an vorderster Front zwei Ausnahmesängerinnen mit Emertshamer und Traunreuter Wurzeln: Vera Klima (links) als Agnetha Fältskog und Alexandra Sieber als Anni-Frid-Lyngstad. −F.: Abba99