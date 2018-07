Chiemgauer Kulturtage sind eröffnet

Viel Applaus gab es für die Schüler der Mittelschule Traunreut bei ihrem Auftritt mit dem Tanz-Theater-Stück "Ein Tag im Leben des Fabian W." bei der Eröffnung der Chiemgauer Kulturtage in Kloster Seeon. Viel Applaus gab es für die Schüler der Mittelschule Traunreut bei ihrem Auftritt mit dem Tanz-Theater-Stück "Ein Tag im Leben des Fabian W." bei der Eröffnung der Chiemgauer Kulturtage in Kloster Seeon.



Wenn die "Guten A Band" auftritt, ist das ein Garant für einen guten Abend. Auch der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch war bei der Eröffnung der Chiemgauer Kulturtage in Kloster Seeon sichtlich angetan von der Band und wippte im Takt mit. Als oberster Vertreter der mittlereile 5.Chiemgauer Kulturtage sprach er zum Auftakt des 16-tägigen Festivals von einem "stolzen Abend." Der Landkreis Traunstein werde sich bis zum 29. Juli wieder in eine große Bühne verwandeln, auf der sich über 1000 künstlerisch ambitionierte Akteure in über 50 Projekten präsentieren werden, sagte Walch. Dass das Festival auch Menschen mit Behinderung mitgestalten, freue ihn besonders.

Die Chiemgauer Kulturtage sind aus den Oberbayerischen Kultur- und Jugendkulturtagen entstanden. Zum fünften Mal präsentiert sich dieses inklusive Festival mittlerweile und ist für seine Nachhaltigkeit auch bereits ausgezeichnet worden.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Besucher bei den Kulturtagen erwartet, gab es natürlich auch. Die kulturellen Häppchen in kleinen Auszügen servierten die Mittelschule Traunreut, die Junge Chiemseer Bühne und der Projektchor aus Tittmoning. − ga

