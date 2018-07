Im Programm "SaTierisches mit Saitenzunder" lässt Linde Prelog ausschließlich Tiere zu ihren Helden des Abends werden. Das Konzert am heutigen Samstag (14. Juli 2018) ab 20 Uhr im "Nuts" in Traunstein wird von der Kulturfabrik und der ARTS-Kulturfördervereinigung im Rahmen der Chiemgauer Kulturtage veranstaltet. In den Monologen oder Dialogen lässt Linde Prelog neben der humorvollen Unterhaltung auch ihre politische Positionierung und ihr Engagement für eine gerechtere Welt erkennen. Musikalisch kommentiert und illustriert werden die humoristischen wie berührenden Texte von eXtracello. Die vier Cellistinnen verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit der Autorin. − red/Foto: Nuts