Stadtfest und Loungeabend in Traunreut

Tausende Besucher werden zum Stadtfest am heutigen Samstag (14. Juli 2018) ab 15 Uhr in Traunreut erwartet. Geboten wird ein großes Familienprogramm mit drei Bühnen, drei Bands, drei Musikrichtungen, vielen Attraktionen für Kinder und Jugendliche sowie einer Feuershow.

Organisatorin Frauke Tränkner hat eine ganze Reihe teilweise kostenloser Kinderattraktionen, Kinderflohmarkt, Mitmach-Spielen, Musik- und Tanzeinlagen und mehr als 50 Imbiss-, Markt- und Promotionstände organisiert, die schon am Nachmittag geboten werden. Zudem gibt es einen riesigen Hindernisparcours mit XXL-Bällen, Abenteuerhüpfburg und einen "Sky Diving"-Simulator.

Am Abend kann dann richtig abgefeiert werden: Ab 19.30 Uhr rockt "StressedOut" die Hauptbühne auf dem Rathausplatz. Auf der Bühne an der Marktstraße geht’s mit "Zwoa moi Zwoa" (Bild) volkstümlich zu, und an der Kantstraße spielt "Baeck in Town". Ein Besuchermagnet wird bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr die leuchtende Show der Traunsteiner Feuerdeifen sein.

Wer es ruhiger mag, kann in der Traunreuter Theaterfabrik ab 20 Uhr "Auf-Da-Roas" (kleines Bild) beim Loungeabend zuhören.

− red/Foto: Stadt Traunreut