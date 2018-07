Exotische Herzenslieder im "Gut Fasanenhöhe"

Eine Benefizkonzert unter dem Titel "Exotic HeartSongs" gibt der Priener Chor Rose of Voices unter der Leitung von Amithra Helga Reithmaier an diesem Sonntag (15. Juli 2018) ab 11 Uhr in der Reithalle vom "Gut Fasanenhöhe" zwischen Tabing und Hart bei Chieming.

Der Chor umfasst 22 Sängerinnen und Sänger und wird vom Multiinstrumentalist Armin Wenger aus Salzburg begleitet. Die Spenden gehen an den Verein "FriendCircle – WorldHelp", der Kinder und notleidende Menschen auf der ganzen Welt unterstützt; weitere Info unter www.herzklang.info und www.friendcircle-worldhelp.org. − red