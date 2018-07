Umweltteam veranstaltet Fotowettbewerb

Für die Plakate, die in ganz Altenmarkt hängen und auf den Wettbewerb hinweisen, hat Irmi Stöckl selbst zur Kamera gegriffen und ihre Tochter abgelichtet. − Foto: red Für die Plakate, die in ganz Altenmarkt hängen und auf den Wettbewerb hinweisen, hat Irmi Stöckl selbst zur Kamera gegriffen und ihre Tochter abgelichtet. − Foto: red



Lange hat Pfarrgemeinderatsvorsitzende Irmi Stöckl überlegt, wie sie das Thema Umwelt umsetzten könnte, wie man erreicht, dass den Menschen deutlich wird, wie gut es uns hier geht. Als sie im Internet auf einen Fotowettbewerb stieß, hatte sich Stöckl kurz überlegt dort mitzumachen, sich dann aber gedacht: "Das können wir doch auch selbst." So hat das Umweltteam des Pfarrgemeinderats einen Fotowettbewerb mit dem Thema "Unsere lebenswerte Welt" ausgelotet.

Die Teilnehmer, die aus Altenmarkt kommen sollen, sollen für den Wettbewerb Motive einfangen, die zeigen, was die Umgebung und die Welt lebenswert machen. Mögliche Motive sind dabei nicht nur auf Altenmarkt beschränkt. Wichtig sei nur, dass in den Aufnahmen deutlich wird, in welchen Erlebnissen und Begegnungen der Schöpfer wirkt. Wichtig sei Stöckl, dass sich die Menschen Gedanken machen. "Warum berührt es mich?" Diese Gedanken sollen in einem kurzen Motivationsschreiben zum Foto deutlich machen.

Und so kann man mitmachen: Hobbyfotografen können ihre Fotos per E-Mail an FotoBaumburg@t-online.de schicken. Einsendeschluss ist Donnerstag, 19. Juli. Näheres zu Thema und Teilnahmebedingungen findet man unter www.baumburg.de und dort unter dem Reiter "Aktuelles".

