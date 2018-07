Gewerbesteuerplus entlastet städtischen Haushalt deutlich

Noch steht Mais auf dem künftigen Baugebiet "Stocket" im Westen der Stadt. Für den Ankauf des Baulandes muss die Stadt nun eine Million Euro mehr ausgeben, bisher waren hier Kosten von 3,8 Millionen Euro eingeplant. Im Vordergrund ist der Wendehammer zu sehen, an dem künftig die Kolpingstraße enden soll, das Wohngebiet dahinter bekommt eigene Erschließungsstraßen. − Foto: hr Noch steht Mais auf dem künftigen Baugebiet "Stocket" im Westen der Stadt. Für den Ankauf des Baulandes muss die Stadt nun eine Million Euro mehr ausgeben, bisher waren hier Kosten von 3,8 Millionen Euro eingeplant. Im Vordergrund ist der Wendehammer zu sehen, an dem künftig die Kolpingstraße enden soll, das Wohngebiet dahinter bekommt eigene Erschließungsstraßen. − Foto: hr



Die Stadt Traunreut erwartet im laufenden Haushaltsjahr rund 4,7 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer und kann deshalb auch mehr Geld ausgeben. Aus diesem erfreulichen Grund, aber auch wegen der erheblichen Mehrausgaben, die bisher nicht geplant waren, muss der Haushalt 2018 korrigiert werden. Von der Kämmerei wurde deshalb ein Nachtragshaushaltsentwurf aufgestellt, der in der Sitzung des Hauptausschusses einstimmig abgesegnet worden ist.

Stadtrat Dr. Michael Elsen (CSU) sprach von positiven Nachrichten aus der Kämmerei. Seinen Dank richtete er nicht nur an Kämmerer Erich Suttner für das umfangreiche Zahlenwerk, sondern auch an die Gewerbesteuerzahler der Stadt Traunreut. Die Betriebe hätten sich mit ihrem Einsatz verdient gemacht und für ein positives Ergebnis gesorgt. "Jede einzelne Position des Haushaltes dient dem Wohl eines jeden Traunreuter Bürger", so Elsen.

Nach dem sich der Hauptausschuss bereits im Vorfeld der Sitzung mit dem umfangreichen Zahlenwerk des Nachtragshaushalts auseinandersetzen konnte, wurde nicht mehr darüber diskutiert. Ob das Gesamtgremium Einwände vorzubringen hat, wird sich in der Stadtratssitzung am Donnerstag nächster Woche bei der endgültigen Verabschiedung zeigen.

