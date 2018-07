Kroatische Fans: "Wir feiern am Sonntag auf alle Fälle"

"Immer treu" in Traunreut sind die Fans Michael "Sleky" Slekovec (vorne) sowie Dejan Tomic (von links), Ivan Feketija und Mladen Tomic. − Foto: hr "Immer treu" in Traunreut sind die Fans Michael "Sleky" Slekovec (vorne) sowie Dejan Tomic (von links), Ivan Feketija und Mladen Tomic. − Foto: hr



"Das Finale ist für uns das Sahnestück, denn Geschichte hat unsere Nationalmannschaft schon geschrieben. So weit sind wir bisher noch nie gekommen", freut sich Michael "Sleky" Slekovec mit seinen Freunden vom kroatischen Fußballfanclub "Uvijek vjerni" ("Immer treu") in Traunreut (Lkr. Traunstein). 2009 haben sie den Fanclub als ersten außerhalb von Kroatien in Traunreut gegründet, und für die 54 Mitglieder und ihre Freunde ist der Finaleinzug "ihrer" Nationalmannschaft "Vatreni" (übersetzt: Feuer) das bisher größte Fan-Erlebnis.

Live erleben konnten Club-Präsident Davor Kozjak, sein Vize Mladen Tomic sowie Ivan Feketija, Mathias Savrljuga und Christian Brodjanac die Spiele gegen Nigeria und Argentinien in Russland. Jetzt wären sie nochmal gerne zum Finale hingeflogen, aber die Karten sind längst ausverkauft. Verworfen wurde auch die Idee, dass Finalspiel in Zagreb anzuschauen: "Am schönsten ist es doch hier in Traunreut", so Sleky.

Für das Fest am Sonntagabend mit Autokorso am Rathausplatz ist das Ergebnis zweitrangig: "Gefeiert wird auf alle Fälle, egal was passiert. Und dabei ist jeder willkommen. Wir haben auch schon Anfragen von Deutschen nach Fahnen und Trikots, weil sie dabei sein wollen. So ist es optimal, wenn wir alle gemeinsam feiern." Schöner kann sich Integration kaum ausdrücken. Und mit ihren deutschen Freunden können sie sich wieder beim Freudentanz "Kolo" austoben, wie schon am Mittwochabend.

