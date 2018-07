Altenmarkter Krankenpfleger strampelt für Ärzte ohne Grenzen

Michael Grüber macht Verschnaufpause in Lazise am Gardasee. − Foto: privat Michael Grüber macht Verschnaufpause in Lazise am Gardasee. − Foto: privat



Michael Grüber aus Altenmarkt (Landkreis Traunstein) war mit großem Durchhaltevermögen wieder mit seinem Liegefahrrad unterwegs: auf dem Alpe-Adria-Radweg von seinem Heimatort ans Mittelmeer – und wieder zurück. Seit einigen Jahren unternimmt Grüber ausgedehnte Fahrradtouren, berichtet darüber in seinem Internet-Blog und macht so Werbung für die gemeinnützige Organisation "Ärzte ohne Grenzen".

Während der Tour konnten Interessierte online spenden

Während er sich "on the road" befand, konnten Interessierte online und im Trostberger Weltladen spenden. Bis zum Monatsende ist dies noch möglich. In der Reisezeit kamen schon 250 Euro für "Ärzte ohne Grenzen" zusammen.

Der Krankenpfleger, der in der Trostberger Klinik arbeitet, ist mit seinem Liegerad schon bis nach St. Petersburg und Rom gefahren. Jetzt ging seine Route von Altenmarkt aus auf den Alpe-Adria-Radweg, der 410 Kilometer von Salzburg nach Grado an die Adria führt. Während die meisten die schönen Ausblicke auf diesem alten Römerweg bequem vom Auto aus genießen, trat Michael Grüber konditionsstark in die Pedale. Dabei erlebte der Altenmarkter einige Abenteuer und lernte viele interessante Menschen kennen.

