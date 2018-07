Feindselig gegen Ausländer und Polizei

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Zu einem ausländerfeindlichen Übergriff ist es am Freitag gegen 10.30 Uhr im Penny-Markt in Trostberg gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Trostberg am Samstag mitteilte, attackierte ein 57-jähriger Trostberger zwei türkischstämmige Frauen. Im Kassenbereich des Verbrauchermarktes an der Alten Pallinger Straße beleidigte und bedrohte der Mann eine 33- und eine 37-jährige Kundin – vermutlich, weil er sich am Kopftuch störte, das eine der beiden trug.

Weiter heißt es im Polizeibericht, dass beide Frauen türkische Wurzeln haben: eine ist in Trostberg geboren, die andere wohnt hier bereits seit mehreren Jahren.

Auf vulgäre Art und Weise sei der 57-Jährige gegenüber den beiden Frauen ausfällig geworden. Auch Drohgebärden habe es gegeben – das Ganze rund um die stark frequentierte Supermarktkasse, weshalb die Polizei um weitere Zeugenhinweise unter Tel. 08621/98420 bittet.

Wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, seien es die beiden geschädigten Frauen gewesen, die den Vorfall gemeldet hatten. Die 33- und 37-Jährge erschienen am Freitag in der Inspektion und erstatteten Anzeige. Daraufhin befragten Polizisten eine Mitarbeiterin des Discounters.

Nach deren Aussage war klar, dass man bei dem Täter noch am selben Tag eine so genannte Gefährderansprache durchführen musste. Eine Maßnahme, mit der man, wie ein PI-Sprecher erklärt, der Person klarmacht, dass ihr Verhalten – oft sei dies bei Beziehungstaten der Fall – bekannt ist, sie im Fokus der Strafverfolgung stehen und eine Anzeige droht.

Der Besuch der Polizei bei ihm zu Hause machte den 57-Jährigen aber noch aggressiver, so dass er seinen fremdenfeindlichen Ausfällen im Supermarkt tags darauf noch einen feindseligen Auftritt im Inspektionsgebäude folgen ließ. Dort schlug der Mann am Samstagvormittag auf – erkennbar alkoholisert, um sich darüber zu beschweren, dass die Polizei ihn im Visier habe. Die Art und Weise, wie er sich Gehör verschaffen wollte, war – auch wegen seines alkoholisierten Zustandes – höchst bedenklich: Der Trostberger beleidigte die anwesenden Beamten, begann zu randalieren, trat gegen Türen und drohte damit, noch mehr zu zerstören, wenn ihn die Polize nicht in Ruhe lasse.

Den Mann erwarten nun weitere Anzeigen wegen Beleidigung und versuchter Nötigung. − tt