Mehrere Wassersportler geraten auf Chiemsee in Seenot

Wasserwacht und Wasserschutzpolizei waren am Chiemsee in den Bereichen Chieming und Prien im Einsatz. −Symbolfoto: hr Wasserwacht und Wasserschutzpolizei waren am Chiemsee in den Bereichen Chieming und Prien im Einsatz. −Symbolfoto: hr



Als ein heftiger Starkwind einsetzte, gerieten am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr mehrere Wassersportler auf dem Chiemsee in Seenot, wie die Wasserschutzpolizei Prien meldet. Gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei waren die Rettungsdienste mit mehreren Rettungsbooten am Bayerischen Meer im Einsatz, um den Bootsbesatzungen von vier Segelbooten und einer Schwimmerin zu helfen.

Unmittelbar nach dem Auslaufen des Priener Polizeibootes bemerkten die Beamten eine Frau im Wasser, die aufgrund der kurzen hohen Wellen erhebliche Probleme beim Schwimmen hatte. Die 65-jährige Schwimmerin wurde von der Polizeibootsbesatzung mittels Rettungswurfsack gerettet und an Bord genommen. Nach einer Erholungspause konnte sie unverletzt die Heimfahrt antreten.

Im westlichen Seebereich musste die Bootsbesatzung eines in Not geratenen Elektrobootes von der Wasserwacht in Sicherheit gebracht werden. Drei Personen wurden von zwei gekenterten Segelbooten vor Chieming aus Seenot gerettet, bei einem weiteren Segelboot stürzte der Mast um, als eine Wante gebrochen war. Hier entstand zum Glück nur Sachschaden.

Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es im Falle einer Kenterung enorm wichtig ist beim Boot zu bleiben. Selbstverständlich müssen Rettungsmittel einsatzklar sein und rechtzeitig angelegt werden. − hr

14.07.2018

Kempf WSP Prien