Fotos: Tausende Besucher feierten beim Stadtfest Traunreut

Vollbesetzt waren die Tische am Rathausplatz. − Foto: ga



Unmittelbar nach dem Bürgermeister Klaus Ritter in seiner kurzen Eröffnungsrede beim Stadtfest Traunreut (Lkr. Traunstein) am Samstagabend den Wettergott noch gelobt hatte, öffnete dieser seine Himmelsschleusen. Ohne Vorwarnung schüttete es wie aus Eimern und die Besucher flüchteten unter die Arkaden, Schirme oder Zelte. Der kurze Schauer beruhigte sich jedoch zum Glück und die Wolken verschwanden so schnell wie sie gekommen waren. Nach dem die Bierzeltgarnituren mit allem Verfügbaren getrocknet waren, konnte bis tief in die Nacht ausgelassen weitergefeiert werden.

Das bewährte Rezept, drei Bühnen, drei Bands, drei Musikrichtungen – Show und Party ist wieder aufgegangen. Traunreut hatte sich wieder fit gemacht für seine Gäste. Und die ließen auch nicht lange auf sich warten. Bereits am Nachmittag strömten die Besucher mit Kind und Kegel in die Innenstadt. Abends gab es dann auf der Festmeile in der Innenstadt kaum noch ein Durchkommen.

Mehrere 1000 Besucher schlenderten die Straßen entlang und genossen die laue Sommernacht. So bunt wie das Publikum war auch die kulinarische Vielfalt: Es roch nach frischgeräuchertem Fisch, international deftigen Gerichten und süßen Leckereien. Mit den Traunreutern feierten auch Gäste aus der kroatischen Partnerstadt Virovitica, die Moped Freunde aus Straubing, und eine Fußballmannschaft aus dem niederbayerischen Binabiburg (Landkreis Landshut), die sich das Traunreuter Stadtfest als Ziel ihres Vereinsausfluges ausgesucht hatten. "Wir fühlen uns hier unverschämt wohl."

