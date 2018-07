Neues Dach für die Friedhofskapelle

Die Kapelle im Tittmoninger Friedhof wurde 1821 geweiht. Sie benötigt eine neue Dacheindeckung. − Foto: Rainer Georg Zehentner Die Kapelle im Tittmoninger Friedhof wurde 1821 geweiht. Sie benötigt eine neue Dacheindeckung. − Foto: Rainer Georg Zehentner



Man sieht es ihr nicht an, aber die Tittmoninger Friedhofskapelle benötigt eine Sanierung. Das Dach sei undicht und müsse neu eingedeckt werden, erläutert Bürgermeister Konrad Schupfner. Der Bauausschuss der Stadt ließ die Kosten dafür berechnen. Das Gremium stellte für das Projekt in seiner jüngsten Sitzung 100056 Euro zur Verfügung und beauftragte die Verwaltung, das Vergabeverfahren einzuleiten. Da die Kapelle im Eigentum der Stadt ist, braucht sich die Kirche an der Finanzierung nicht zu beteiligen. Die Gottesackerkapelle "Kreuzerhöhung" feiert in drei Jahren ihr 200-jähriges Bestehen. Sie wurde 1821 geweiht, als der Friedhof gerade mal fünf Jahre alt war. Ihr Altar ist älter und geht auf das 17. Jahrhundert zurück.

Mehr in die Zukunft ist das Thema Breitbandversorgung. Die Stadt will in den Genuss einer staatlichen Förderung kommen und hat ein Markterkundungs- und Auswahlverfahren durchgeführt. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Das beste, weil einzige Angebot kommt von der Telekom Deutschland. Es erfüllt die Anforderungen, damit die Stadt ins "Höfeprogramm" des Freistaats aufgenommen werden kann. Der Ausschuss beschloss, der Telekom den Auftrag zur technischen Breitbandversorgung zu erteilen. Diese Arbeit kostet 2,051 Mio. Euro. Davon übernimmt der Freistaat Bayern 950000 Euro. Die Stadt Tittmoning muss 1,1 Millionen Euro selbst bezahlen. − rgz